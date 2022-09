The Weeknd cancela concierto después de perder la voz

Abel Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd, iba a volver a los escenarios en su tour que tenía previsto en el 2020. Sin embargo, tuvo que posponerlo por la pandemia. En su segunda fecha en Los Ángeles, llegaron más de 70 mil personas y llenaron completamente el SoFi Stadium. Sin embargo, el cantante sorprendió a sus fans cuando decidió cancelar el concierto.

The Weeknd perdió la voz

El sábado 3 de septiembre, el cantante se presentaba en su segunda fecha de su tour ‘After Hour til Dawn Stadium Tour’; sin embargo, a los minutos de empezar su presentación, se anunció que cancelaba el concierto.

Miles de fans que llegaron al SoFi Stadium en Los Ángeles, se sorprendieron cuando la banda tocó ‘Can’t feel my face’ durante 15 minutos, pero el cantante no aparecía en el escenario.

Al parecer, The Weeknd había perdido la voz minutos antes de empezar y tuvo que salir al escenario a explicarle a sus fans lo sucedido. El intérprete decidió cancelar el show, a pesar de que había agotado las entradas.

“No puedo darte el concierto que quiero darte. Me aseguraré de que todos estén bien, devolveré su dinero y haré un concierto muy pronto para ustedes, pero quería salir y disculparme personalmente y no twittearlo o publicarlo en Instagram. Quería que supieran que no puedo darles lo que quiero darles. Me disculpo. Lo siento mucho”, mencionó el artista ante la sorpresa de sus fans. Aunque algunos aplaudieron su gesto, otros estaban muy molestos, pues empezaron a silbar para mostrar su indignación. “Sabes cuánto me mata esto. Te amo. Muchas gracias”, finalizó el cantante.

¿Ustedes se imaginan que están en un concierto y a los 15 minutos lo cancelan? Pues esto le acaba de pasar ayer a The Weeknd. Perdió prácticamente su voz luego de cantar 3 canciones. pic.twitter.com/SZSgpM5q3X — carloxx iván (@itscarlosivan) September 4, 2022

The Weeknd se pronunció en redes sociales

Horas después, el canadiense utilizó sus redes sociales para hablar sobre lo sucedido.

“Mi voz se apagó durante la primera canción y estoy devastado. Sentí que se me fue (la voz) y se me rompió el corazón. Mis más sinceras disculpas para mis fans. Te prometo que te lo compensaré con una nueva fecha”, escribió en su cuenta de Twitter.