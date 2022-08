TikTok se ha convertido en la red social de los virales. Las situaciones que llaman más atención de los usuarios y generan miles de vistas son las curiosas acciones y reacciones de las mascotas.

Esta vez, un perrito ha captado la atención de los internautas. A través de la red social, se ha viralizado un clip en el que se ve al animal subirse a un scooter, montándolo con gran habilidad.

Al parecer, el can ya tendría experiencia y su dueño lo habría entrenado, pues maneja el vehículo sin problemas por una avenida poco concurrida. Con la ayuda de dos de sus patitas en el mango y las otras dos en la plataforma del scooter, el habilidoso perrito se divierte paseando. Sin embargo, al final pierde el rumbo. Por lo que, antes de estrellarse, su dueño corre a auxiliarlo y sostenerlo para, así, evitar que se caiga.

El clip fue compartido la cuenta @belkischarlottele y ya cuenta con más de nueve millones de reproducciones.

La curiosa escena ha cautivado a los usuarios, quienes no dudaron en destacar la rápida reacción del dueño para evitar que su mascota se golpee. “¡Qué lindo!”, “perrito feliz”, “awww, lo detuvo para que no se golpee. ¡Qué bonito niño!” y “el chico cuidándolo para que no se golpeé”, son algunos de los comentarios que se leen al pie del clip.





Emú se vuelve viral en TikTok

Emmanuel, un emú, se ha vuelto tendencia en TikTok. El curioso animal ha captado la atención de miles de usuarios por arruinar los videos de su cuidadora.

En los clips, se ve a Taylor Blake, su tutora, tratar de grabar contenido para las redes sociales de la granja Knuckle Bump, ubicada en Florida, en EE.UU. No obstante, Emmanuel siempre se cruza frente a la cámara, imposibilitándole obtener una buena toma.