Tilsa Lozano cansada de que la sigan vinculando con el Loco Vargas: "Ese floro ya aburre"

Tilsa Lozano se cansó de las vinculaciones. La jurado de El gran show no tuvo reparos en mostrar su frustración porque aún le siguen recordando su relación con Juan Manuel Vargas.

En una entrevista para Estás en todas, Tili afirmó que le duele que le hablen de ello, pues ya han pasado más de 15 años. “Me duele cuando te siguen hablando de lo mismo. Pasaron 15 años, pero es lo único que puedes decir de mí. De lo único que te puedes agarrar (...) Tu floro ya aburre”, indicó en un primer momento.

Luego, aseguró que ya no tiene problemas con el Loco y que el tema con él está aclarado. “No me arrepiento de absolutamente nada”, agregó.

Por otro lado, Tilsa Lozano les respondió a aquellas personas que la criticaron por su acento argentino. “Se me pega porque yo me he criado allá, mis primeros 14 años en Argentina. Yo vine un año a vivir al Perú y después yo regresé”, mencionó. “El que te odia, te va a odiar siempre”, complementó.

Tilsa Lozano y las cirugías

Por último, la exconejita se pronunció sobre las cirugías. Aseguró que cada quien toma sus propias decisiones, pero prefiere las operaciones que se ven como naturales.

“Yo creo que es el gusto de cada una, pero a mi estilo, a lo que a mí no me gusta las caras de muñecas que usas con el filtro de Instagram (...) Siempre voy a la tendencia de lo natural”, indicó.

Finalmente, afirmó que se hace retoques cuando de vez en cuando. “Yo no me pongo botox en las patas de gallo porque siento que me quitan la expresión y no me gusta, pero sí me pongo en la frente una vez al año", culminó.