Tini confiesa que le gusta "no hacer nada" y Brunella Horna la apoya: "Me encanta"

Tini Stoessel llegará la otra semana al Perú para ofrecer un concierto en Lima como parte de su gira ‘Tini Tour’. Antes de la llegada de la argentina al país, Brunella Horna viajó a Colombia para conocer los detalles de su show.

La ‘Baby Brune’ se reunió con la exchica Disney en su camerino antes que esta salga al escenario para ofrecer un concierto en Bogotá. La modelo tuvo una amena entrevista con la argentina, donde compartieron sus fechas de cumpleaños y signos del zodiaco.

Posteriormente, la conductora de ‘América Hoy’ le preguntó a la ex ‘Violetta’: “¿Cómo eres en tu vida personal?”. “Me gusta mucho dormir y estar con mis amigas. Me gusta mucho… No hacer nada”, confesó la exestrella de Disney entre risas. “Me encanta. Es algo de las (chicas nacidas) en el 97”, fue la respuesta de la ‘Baby Bru’. Cabe destacar que tanto Tini como Horna tienen 25 años, por lo que nacieron el mismo año.

“Soy charlatana. No tengo muchos hobbies como ponerme a leer libros o ir al cine. No tengo ese tipo de actividades”, agregó la intérprete de ‘Fresa’.

Brunella Horna invita a Tini a su boda

En otro pasaje de la entrevista, Brunella Horna invitó a Tini Stoessel a su matrimonio con Richard Acuña.

“Me voy a casar. Te invito a mi boda”, dijo la joven conductora. “Tremendo. Obvio (que voy). ¿Cuándo es? Felicidades”, fue la respuesta de la argentina.