Tommy Portugal: "Me hicieron chongo por cantar 'Al fondo hay sitio'"

En una entrevista para el canal “Tú quieres show” del popular YouTuber ChiquiWilo, el cantante peruano Tommy Portugal dio a conocer el motivo del porque en sus conciertos no podía cantar los temas de una exitosa serie peruana.

Le hacían la vida imposible

No cabe duda que la icónica canción de ‘Al Fondo Hay Sitio’ le dio mucha fama al artista, pero también asegura, que le trajo muchos problemas. Y es que el cumbiambero recalcó que, a pesar de ser el principal autor de varias canciones, necesitaba conversar primero con el encargado musical del mencionado programa para interpretarlas en sus shows.

“La canción duraba 40 segundos, pegó en la radio, contratos por aquí y por allá, vino Sony Music y me propusieron sacar un disco con ellos. Pero no todo era color de rosa, tú no podías hacer nada tenías que esperar a que ellos hagan”, afirmó Portugal.

De igual manera recordó un incidente que tuvo hace muchos años en Tacna y es que a raíz del increíble éxito de la serie, el público le pidió a gritos la popular canción, por lo que no le quedó de otra que cantarla. Sin embargo, luego de esa situación, tuvo muchos problemas por utilizar la marca sin autorización.

Por otro lado, Tommy señaló que los productores pensaban que él facturaba increíblemente con la melodía, es por esa razón, que debía pedir permiso.

"Había un pata encargado de los musicales en el canal que se puso mosca y pensó que me estaba haciendo millonario y pidió autorización para poder cantar 'Al Fondo Hay Sitio' en mis conciertos. Yo le digo maestro todos las orquestas cantan y yo tenía que pedir permiso sino me hacían chongo", acotó el artista.

Finalmente, aseguró que en la actualidad todo es dinero, pues quiso promocionar uno de sus nuevos temas en una reconocida casa televisiva y la empresa instantáneamente le dio la cifra de 4 mil soles, cuando antes lo invitaban al programa para presentarla.