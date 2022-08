Tommy Portugal y Mafer Véliz se realizaron prueba de ADN

Tras una larga espera, Tommy Portugal y Mafer Véliz por fin pudieron realizarse la prueba de ADN. Sin embargo, lo que debió ser un lindo momento entre padre e hija, terminó en una acalorada discusión.

Después de 8 meses distanciados, el cumbiambero y su hija no reconocida, se reencontraron en un centro médico para por fin realizarse la tan ansiada prueba de paternidad, la cual confirmaría todo lo dicho por la joven cantante.

Sin embargo, no todo podía salir tan bien. Al llegar al lugar, Tommy y Mafer no tuvieron el encuentro que todos esperaban, todo lo contrario, las diferencias entre ambos generaron un ambiente tenso.

María Fernanda Véliz aseguró que si ella no hubiera hecho pública la situación, los exámenes de paternidad nunca se hubieran llevado a cabo. “Es algo que he esperado muchos años, yo creo que si no lo hubiera hecho público no lo estaríamos haciendo”.

Por otro lado, Tommy Portugal reveló que desde que conoció a Mafer supo que era su hija. “Desde que la vi lo supe, es muy parecida a mí y es cantante como yo”.

Tommy Portugal niega haber aceptado por presión mediática

El cumbiambero afirmó que no se hizo la prueba de ADN años antes, porque la madre de Mafer tenía problemas que resolver, ya que otro hombre la habría reconocido como su hija. La hizo firmar por otra persona, eso complicó todo. Ella quedó que iba hablar con esa persona para regularizar los papeles, no es que yo me haya hecho el loco”, detalló el cantante.

Asimismo, señaló que nunca dudó que la joven sea su hija, pero tampoco estuvo de acuerdo en que la madre de Mafer le ocultara por 12 largos años una noticia como esa.

Los resultados de la prueba saldrán a la luz en los próximos días. Si se llegara a confirmar que Tommy Portugal es el padre de Mafer Véliz, la joven por fin comenzará con el proceso para el cambio de apellido, algo que ha buscado durante años.