Tongo y la historia detrás de su canción más exitosa: "La pituca"

Tongo nos dejó este viernes 10 de marzo. Tras una larga y penosa enfermedad, el cantante nacional perdió la vida en el Hospital arzobispo Loayza.

Dentro de su extenso repertorio, "La pituca" debe ser -o quizás lo es- su mejor canción. Pero, ¿cuál es la historia detrás del tema? Aquí te lo contamos:

¿Cuál es la historia de "La pituca"?

La cumbia peruana se caracteriza por tener letras de desamor, y "La pituca" no es la excepción. En una entrevista para Trome, Abelardo Gutiérrez confesó que la letra de la canción está dedicada a un amor de juventud.



"Yo era chibolo. En el colegio, estaba enamorado de una chica de barrio que se creía 'pituca' y quise sacarla a bailar en la fiesta de rock a la que asistí, pero ella me arrochó y me sentí mal. Ahí nació esta canción a la que le cambié la letra, pues escribí que ella me quería mucho, que para el amor no había barreras", señaló Tongo.

"La pituca" alcanzó éxito en todo el país y fue número 1 en varias emisoras del país. De hecho, artistas de otros géneros y hasta periodistas se animaron a bailar el pegajoso tema en conciertos multitudinarios.

"La pituca" en otros idiomas

La gran repercusión de la canción hizo que Tongo saque una versión en inglés. Esta fue presentada durante una entrevista con Jaime Bayly en El francotirador. El impacto de su tema en la cultura popular peruana lo llevó también a lanzar versiones en francés, italiano y quechua.