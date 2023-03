Tongo y los 5 covers que alegraron nuestros días

El viernes 10 de marzo terminó con una mala noticia. Tongo, uno de los cantantes más populares de nuestro país, perdió la vida tras no superar una penosa enfermedad.

Lee también: Tongo no resistió: cantante perdió la vida a los 65 años

A lo largo de su carrera, Abelardo Gutiérrez lanzó temas icónicos. Empezó en la música en el grupo Kiwishow, se hizo conocido con el Grupo Imaginación y con temas como "La pituca" y "Sufre peruano, sufre", y alcanzó fama mundial con sus covers de solistas y agrupaciones.

A continuación, te mostramos algunos de los covers más vistos y comentados del popular Le Tongue en YouTube.

"Bohemian Rhapsody" - Queen

En el 2019, Tongo reapareció con uno de sus covers más importantes. Su versión de "Bohemian Rhapsody" alcanzó los 4 millones de reproducciones en YouTube.





"Chop Suey" - System of a Down

Uno de los covers de Tongo que más vistas tiene en YouTube es el que hizo sobre "Chop Suey" de la banda System of a Down. Hasta el momento, cuenta con 20.3 millones de reproducciones.

"Numb" - Linkin Park

Otro cover muy recordado, y que tuvo reacciones a nivel mundial, fue el de "Numb" de Linkin Park. Lanzado en el 2011, cuenta con más de 11 millones de reproducciones en YouTube.

"Take on me" - A Ah

En 2021, Tongo volvió a sorprender. Esta vez, con el tema "Take on me" del grupo A Ah. El video en YouTube tiene más de 766 mil view.

Billie Jean - Michael Jackson

Uno de los últimos temas parodia de Tongo fue el de Billie Jean de Michael Jackson. El video tiene más de 1.5 millones de vistas en YouTube.