Tula Rodríguez: “El próximo año protagonizaré una novela de Michelle Alexander”

La conductora de televisión Tula Rodríguez reveló que el próximo año será la protagonista de una novela de Michelle Alexander.

“El otro año me verán, voy a protagonizar una novela de Michelle Alexander y también hay otras ofertas de trabajo”, comentó Rodríguez.

Asimismo, la presentadora aseguró que no le desea nada malo a Magaly Medina, a pesar de sus críticas hacia su persona, pues no solo no le importa, sino, además, no desea pelearse con nadie.

“Te soy sincera, muy pocas cosas me afectan ya. Cuando uno pierde lo que más ama que es a tu esposo y a tu mamá, ¿crees que me puede importar lo demás? Solamente cuando se trata de mi hija y mi padre, lo demás estoy con cuero de chancho y con celulitis. A veces, veo en las redes sociales y digo: ¡Ayyy!, pero no porque me afecte sino porque a veces la gente tiene cargas y desea botar veneno. Y yo la verdad, que a Magaly no le deseo nada malo y estoy segura de que ella tampoco a mí, es más no creo que me tenga en su cerebro y yo tampoco a ella en el mío, entonces para qué irse peleando por la vida, yo no tengo guerras con nadie”, afirmó.

Cabe recalcar, que la exbailarina señaló que no le interesa asistir al programa de la popular “Urraca”, ya que no necesita que nadie la obligue.

“No voy porque no me han invitado y otra porque no me interesa ir. La verdad uno tiene que estar donde quiere estar, ya estoy adulta para que alguien me presione donde tengo o estoy obligada a ir. Si algún día pasa, porque nada se descarta en esta vida, va a ser cuando uno quiere ir”, acotó.

Dichas declaraciones las dio a conocer durante la conferencia de prensa del especial ‘Salsatón de Radiomar y ATV’ que se realizará el próximo 31 de diciembre después del programa ‘JB en ATV’.