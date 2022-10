Tula Rodríguez sobre Gabriela Sevilla: “No puedo creer que una mujer haya podido fingir tanto”

En las últimas horas las noticias han estado dedicadas al Caso Gabriela Sevilla, mujer que había sido reportada como desaparecida horas antes de dar a luz.

Pero, en un vuelco inesperado, las investigaciones arrojaron que la joven nunca estuvo embarazada, engañando a los peruanos que estaban pendientes de su bienestar y la de su bebé.

Ante ello, Tula Rodríguez se pronunció y no tuvo reparos en criticar a Gabriela. “Esto es de terror. No puedo creer que una mujer haya podido fingir tanto si es que este caso hubiera sido así, de fingir. Este caso ya no sabemos si es policial, pasional, estamos impactados porque esta mujer podría haber fingido un embarazo”, aseguró la actriz y conductora.

Maju Mantilla también se pronuncia sobre Caso Gabriela Sevilla

Por otro lado, Maju Mantilla también emitió su opinión y dijo estar sorprendida por el caso.

"¿Qué pasó, qué está pasando? Ahora no sabemos cómo es esta historia, si realmente estuvo o no embarazada. Todos estamos totalmente sorprendidos, todo el Perú porque se ha tocado este tema por todos lados”, precisó.

Magaly Medina también hablo sobre Caso Gabriela Sevilla

Por otro lado, Magaly Medina decidió dar su punto de vista durante su último programa y aseguró que el bebé de Gabriela nunca existió.

“En mi papel de periodista, tratando de ser equilibrada, yo creo sinceramente que esa bebé Martina no existe. La bebita solo existe en la imaginación febril y atormentada de Gabriela Sevilla”, manifestó la Urraca.