Tula Rodríguez: “Varias veces no me puse ropa interior para salir al programa”

La conductora de televisión Tula Rodríguez afirmó que prefiere no ponerse ropa interior con el fin de sentirse cómoda en el vestuario que utiliza para salir en televisión

“Hay vestidos en los que una no se pone ropa interior, y te digo que han sido varias veces, y no me pregunten cómo estoy ahora, por favor”, comentó la ex bailarina.

Dichas declaraciones las dio a conocer en la última emisión del programa ‘En Boca de Todos’, mientras opinaba sobre la controversial moda de no usar la prenda intima para evitar que se marque en la vestimenta.