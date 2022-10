'Got talent España': participante rompe en llanto al recordar a su familia en Cuba

Got talent España sigue regalando grandes interpretaciones. En la última edición del reality de canto, Betsy Remedios dejó a los miembros del jurado y al público maravillados con su performance, tanto que la muchacha acabó entre lágrimas.



Fue ahí que los jueces, quienes aplaudieron su interpretación, le preguntaron sobre su historia. Remedios habló sobre algunos pasajes de su vida, como su salida de su natal Cuba en búsqueda de una mejor calidad de vida, además de los obstáculos por los que tuvo que pasar para asentarse en España.

La historia de Betsy

"Estos últimos meses han sido de muchas pruebas y superación y quisiera creer que hay algo mejor para mí. Espero que Got talent España me abra las puertas a ese nuevo principio", dijo Betsy en su presentación. Luego de ello, comenzó a cantar 'Memories' del musical Cats. Los jueces del programa quedaron sorprendidos con su voz, al igual que el público.

Después de su magnífica actuación, habló sobre pasajes de su vida. "La situación en mi país es muy difícil, asfixiante para cualquiera y entendí que tenía que irme. Me fui de Cuba el 7 de agosto y estuve en Rusia dos meses. Pasé por Serbia y casi me matan. En Grecia estuve en un campamento para refugiados, allí las condiciones son pésimas. Logré salir de ahí y me di cuenta de que lo más importante para mí es mi familia".

Tuvo que dejar a su familia

Pero, los momentos más duros y emotivos para la concursante fue el hecho de dejar a los suyos, algo que la emociono mucho. "Mi abuela, sus últimas palabras fueron: 'Yo creo que no a volverte a ver' y la de mis padres fueron, 'tú eres una guerrera y vas a salir adelante'. Es duro", dijo Remedios con lágrimas en sus ojos.

Para los jueces Dani, Paula y Edurne, Betsy había pasado y se ganó el sí. El único que no volteó fue Risto Mejide, ya que hubiese preferido que la participante elija una mejor canción.