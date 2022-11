Úrsula Boza confiesa que le fue infiel a Christopher Gianotti: "Me perdonó y nos casamos" [VIDEO]

Tremenda confesión. Úrsula Boza, la actriz que interpretó a la recordada Mirada de Tiburón en Al fondo hay sitio, sorprendió a todos al indicar que engañó a Christopher Gianotti.

En un adelanto de su programa en YouTube titulado Por algo pasan las cosas, Boza indicó que le fue infiel al Flaco antes de casarse.

"Yo he dicho que yo he sido infiel en nuestra relación cuando iniciábamos, y me perdonaste. Continuamos nuestra vida, nos casamos y tuvimos hijos”, indicó en un primer momento la actriz.

Ante ello, Christopher Gianotti aceptó que sí perdonó a Boza, pero si eso hubiera pasado en la actualidad, no estarían juntos. “Si hubiera tenido el conocimiento y el control de las emociones que tengo hoy en día, este podcast no existiría, los bebés tampoco y mi vida contigo tampoco”, señaló.

Por último, aseguró que sí fue infiel alguna vez, pero no especificó si fue a Úrsula Boza. “Cuando fui infiel honestamente, no sentí nada por la otra persona, sino dolor por mí, por haberme roto a mí”, finalizó.