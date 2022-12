Vidente le dice EN VIVO a Andrés Hurtado que en el 2023 tendrá un romance con un hombre: "Es mi productor"

Las fiestas por Navidad ya terminaron, pero muchos se están alistando para recibir el Año Nuevo. Es por ello que en el programa que conduce Andrés Hurtado decidió invitar a una vidente para que pueda hacer sus predicciones sobre lo que se vendrá en el 2023.

Sin embargo, el popular Chibolín quedó sorprendido cuando la mujer dijo que tendría una relación amorosa con un hombre.

Su equipo de producción se quedó sorprendido luego de escuchar la declaración de Charito Juárez, pero después terminaron por reírse.

La escena se hizo viral en las redes sociales y generó decenas de comentarios.

¿'Chibolín' tendrá un romance con un hombre?

Como es costumbre en distintos programas de televisión, a final de año se realizan algunas predicciones de lo que será el año venidero.

Así, el pasado sábado 17 de diciembre, Andrés Hurtado invitó a una vidente para que se presente en su programa.

La escogida fue Charito Juárez, quien tiene años de experiencia en su trabajo.

Durante sus predicciones, Chibolín sintió mucha curiosidad por saber sobre su relación sentimental. Es ahí donde la mujer le dice algo que lo incomodó.

"Para ti viene una persona, una persona que van a estar muy bien, vas a tener una relación bonita y duradera", dijo Charito. "¿Hombre o mujer?", preguntaba con rapidez Hurtado. "No, es una pareja, una pareja que vas a tener. Es hombre, mi amor, yo soy muy franca y lo que veo y digo. Por eso te dije que no quiero decir ciertas cosas porque me concentro", respondió Juárez.

"Nunca pensé finalizar el año con un hombre, pu... ma... Es José, mi pareja, mi productor", contestó el conductor mientras se escuchaba las risas de su equipo de producción.