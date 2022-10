Ricardo Rondón le da con palo a ‘Chilindrina Huachana’: "Es un tipo que fuma y toma"

Ricardo Rondón se caracteriza por ser una persona que nunca se guarda nada. En esta ocasión, el reconocido personaje de la farándula peruana se mostró a favor de lo dicho por María Antonieta de las Nieves (sobre sus imitaciones) y no dudó en "darle con palo" a la Chilindrina Huachana.



Ricardo Rondón apoyó a la actriz

El presentador de espectáculos apoyó a la mexicana y se sumó a las críticas contra el imitador por su mal actuar. "Tiene razón porque están distorsionado su personaje que ha sido creado para los niños".

Asimismo, señaló que lo importante es ir más allá y darse cuenta de que esto podría traerle graves consecuencias al verdadero personaje. "Este jovencito trabaja en España, el tema no es la forma sino el fondo. Un tipo que chupa, un tipo que fuma".

No obstante, agregó que la actriz se equivocó al hacer un comentario fuera de lugar luego de que la llamara ‘Chilindrina negra’ en el programa de Jorge Benavides. “Se equivoca gravemente cuando dice que, habiendo muchas Chilindrinas blancas, no tendría por qué hacerlo una negra. Esa es una clara señal de discriminación absoluta", indicó.

Además, acotó que no tiene por qué influir el color de la piel en la imitación del personaje. “Yo estoy de acuerdo con el tema del mal uso del personaje, pero que lo haga una morena, una negra, una blanca, una rubia, ahí sí creo que está equivocada y eso es discriminación”.

¿Qué dijo María Antonieta de las Nieves sobre la Chilindrina Huachana?

Como se recuerda, la reconocida actriz mexicana salió al frente y aseguró que se encuentra totalmente indignada y molesta con la imitación de la Chilindrina Huachana, ya que esta no representa para nada lo que significa el verdadero personaje.

"Imagínate que una ‘Chilindrina’ se está presentando con cerveza en mano”, inició María Antonieta. “Y además es un chico que no es chica. Es un chico que se cree la ‘Chilindrina’. No, no, está fatal”, agregó la actriz cómica.

