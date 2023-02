Viña del Mar 2023: quiénes se presentarán en el primer día del festival

Hoy comienza el festival Viña del Mar 2023 y este domingo 19 de febrero se llevará a cabo la primera gala que promete deleitar con sus sorprendentes presentaciones a todos sus seguidores.

Por si no lo sabías, esta edición será conducida nuevamente por María Luisa Godoy y Martín Cárcamo.

¿Quién se presentará en la primera fecha de en Viña del Mar 2023?

Karol G

La apertura del evento estará a cargo de la famosa cantante colombiana Karol G, quien hará bailar a los más de 15 mil espectadores con sus populares éxitos musicales.

Entre los temas que la artista podría interpretar se encuentran Friki, Ahora me llama, Bichota, El Makinon, Leyendas, Ay, Dios mío!, Sejodioto, Tusa, 200 copas, MaMII, Gatúbela, y más.

Pamela Leiva

Sin embargo, no será la única, pues también estará la humorista Pamela Leiva. La comediante tiene un arduo papel en el evento, ya que tendrá que hacer reír no solo al Monstro de Viña, sino, además, a todo el público asistente.

"Viña siempre fue un sueño. Y ese sueño en momentos muy oscuros de mi vida fue lo que no me dejó perder el foco, lo que me levantó”, afirmó Leiva.

Leiva señaló que ser parte de este evento es un sueño, razón por la cual dejará todo en el escenario.

“Independiente del resultado, para mí todo esto es un tremendo regalo, Así lo estoy viviendo, como un regalo, un sueño, y lo estoy disfrutando mucho, y mi expectativa es disfrutarlo”, acotó.

Paloma Mami

Por último y no menos importante, el poder femenino continua con la cantante chilena Paloma Mami.

"Es perfecto que justo esta noche estén puras mujeres, y de la música urbana. Una noche histórica, la primera mujer chilena de la escena en Viña del Mar. Estoy muy feliz, bendecida", afirmó Mami..