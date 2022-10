Vocalista de PXNDX consuela a fan durante concierto

Con el fin de deleitar a todos sus seguidores, el recordado grupo PXNDX se presentó con el show “Giallo Fantastique Tour” el pasado 15 de octubre en el Teatro José María Morelos en Morelia, Michoacán.

Pero eso no fue todo, pues una situación en particular generó gran controversia entre los asistentes. Y es que, una fan se puso a llorar en pleno concierto, sin pensar, que el propio José Madero, vocalista de la banda mexicana, no solo la consolaría, sino, además, la aconsejaría en pleno show.

“No llores, jo**. ¿Estás llorando por alguien?” “Yo te calculo unos 20 años y yo tengo 42, wey. Imagínate cuantas veces me han roto el hocico… Tú crees que ese pedo te va a romper la madre por mucho más. Aguanta vara, wey. Dos semanas más”, comentó Madero.

Asimismo, el intérprete de “Narcisista por Excelencia” le recomendó escuchar temas musicales que eleven su autoestima y la ayuden a superar este triste momento.

“Escucha música chingona, escucha música pitera y te la va a pel**, ya verás. En dos años te vas a cag** de la risa de esto. Bueno, la gente no sabe qué está pasando y no voy a balconear a nadie. Todo bien”, acotó.

La neta el Pepe consejos fue lo mejor de la noche. pic.twitter.com/6OYtOaIAwt — 🎃🕸️🧹𝔻𝕒𝕒𝕪 ~ 𝔻𝕚𝕒𝕟𝕖𝕝𝕒🤍✨ (@DaaYNueez) October 16, 2022