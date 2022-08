Han pasado un poco más de cuatro meses desde que Will Smith y Chris Rock protagonizaran uno de los momentos más bochornosos del séptimo arte. Y recién Willow Smith, la hija menor del actor y Jada Pinkett, rompió su silencio y salió en defensa de su padre, quien sigue siendo criticado por el golpe que le dio a Chris Rock durante los premios Oscar.

Willow Smith sale en defensa de su padre Will Smith

Durante una entrevista con Billboard, Willow Smith aseguró que su padre solo cometió un error al darle una bofeteada a Chris Rock. “Veo a toda mi familia como seres humanos y los quiero y acepto por toda su humanidad. Debido a la posición en la que estamos, nuestra humanidad a veces no es aceptada, y se espera que actuemos de una manera que no es propicia para una vida humana sana y no es propicia para ser honesto”, explicó la cantante de 21 años.

Will Smith pide perdón

Cuando ya todo parecía haberse olvidado, Will Smith publicó un video de disculpas en su canal de YouTube sobre el incidente que protagonizó con Chris Rock. “Mi comportamiento fue inaceptable y aquí estoy”, dijo el actor de 'El príncipe del rap' en el video.

Por otro lado, comentó que intentó hablar con Chris Rock, pero este se negó asegurando que no estaba listo. “Me comuniqué con Chris, y el mensaje que recibí es que no está listo para hablar y cuando lo esté, lo hará... Entonces, te diré, Chris, te pido disculpas, mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando estés listo para hablar”, finalizó Smith.