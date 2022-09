Wiz Khalifa: cuáles son sus videos más vistos en YouTube

Cameron Jibril Thomaz, mejor conocido en el mundo artístico como Wiz Khalifa, es considerado una de las leyendas vivas del hip-hop. Con solo 35 años, el cantante ha construido una carrera llena de éxitos musicales desde su debut en el 2006.

Asimismo, ha logrado alcanzar récords en plataformas digitales. Llegando a tener cuatro millones de reproducciones en Spotify en un solo día. A continuación, te mostramos cuáles son sus videos más vistos en YouTube.

‘See You Again’

‘See You Again’ fue escrita y cantada por Charlie Puth y Wiz Khalifa. Esta canción formó parte de la séptima película de ‘Rápidos y Furiosos’ y fue utilizada para rendir homenaje al fallecido actor Paul Walker. El video se estrenó en el 2015 y llegó a ser de los videos más vistos en la plataforma. Actualmente, cuenta con 5623 millones de vistas.

‘23’

Wiz Khalifa fue uno de los artistas que colaboró en el primer sencillo oficial del productor musical Mike Will Made It, junto a la cantante Miley Cyrus y al rapero Juicy J. La canción recibió buenas críticas y logró ocupar el puesto 11 en la lista de Estados Unidos. Actualmente, el videoclip cuenta con 952 millones de vistas en YouTube.

‘Payphone’

La canción fue escrita y cantada por Adam Levine de Maroon 5 y Wiz Khalifa. El tema alcanzó la segunda posición de la lista Billboard Hot 100, fue nominado a cuatro premios Billboard y a un premio Grammy en la categoría mejor interpretación pop en dúo o grupo. El video en YouTube alcanzó los 782 millones de views.

‘Sucker for Pain’

Esta canción forma parte de la banda sonora de la película ‘Escuadrón Suicida’ y fue interpretada por Khalifa, Lil Wayne, la banda Imagine Dragons con la colaboración de Logic, Ty Dolla $ign y el grupo X Ambassadors. En los Estados Unidos, llegó al puesto tres de la lista de canciones de hip-hop. Cuenta con 775 millones de vistas en YouTube.

‘Young Wild and Free’

‘Young Wild and Free’ es una de las más grandes colaboraciones de Wiz Khalifa en su carrera, junto al rapero Snoop Dogg y el cantante pop Bruno Mars. La canción fue parte de la banda sonora de la película ‘Mac & Devin Go to High School’ y fue nominada a un premio Grammy como mejor canción de rap. El video cuenta con 702 millones de views.