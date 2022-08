'Woo, una abogada extraordinaria': protagonista no formaría parte de la segunda temporada

Park Eun Bin se ha ganado el corazón del público con su papel de Woo Young Woo en el drama ‘Woo, una abogada extraordinaria’, donde la actriz da vida a una tierna abogada con trastornos del espectro autista (TEA).

Tras confirmarse la segunda temporada del dorama, la actriz ha puesto en duda su presencia en la nueva entrega.

En una entrevista de mesa redonda, replicada por el portal Allkpop, la artista de 29 años reveló no haber sido informada sobre la segunda temporada del dorama. Según reveló, se enteró del nuevo proyecto a través de la prensa.

“No recibí ninguna confirmación oficial de la temporada 2. Solo me enteré a través de los medios de comunicación, así como todos los demás”, señaló la actriz.

¿Park Eun Bin no estará en la segunda temporada de ‘Woo, una abogada extraordinaria’?

Asimismo, Park confesó que dar vida a la abogada Woo fue un verdadero reto en su carrera, pues tuvo miedo de no interpretar de manera adecuada a su personaje y no satisfacer las expectativas de los televidentes.

“Antes de aceptar este proyecto, luché con una cantidad significativa de dudas y presión. Si tuviera que regresar para una secuela, entonces, para cumplir con las grandes expectativas de los espectadores, probablemente tendría que superar aún más dudas, incluso más presión, y reunir una determinación mayor de la que se me exigió la primera vez”, reveló Park.

Por último, la intérprete de Woo Young Yoo añadió que, para ella, la novela terminó su ciclo.

“Si tuviera que compartir mis pensamientos honestos, siento que ‘Attorney Woo’, tal como es ahora, es un proyecto que se completó perfectamente con todo el afecto que podría haber recibido. Entonces, si me pidieran que lo desenvolviera todo, y luego le diera más afecto de un tipo diferente, no sabría cómo hacerlo. Creo que requeriría que me cuestionara y dudara en un grado mucho mayor”, finalizó.