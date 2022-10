Xoana González agradecida con los fanáticos por su éxito en OnlyFans y le da con palo a la Chuecona

Xoana González regresó al Perú, junto a su esposo Javier González. La exmodelo se presentó en el programa Magaly TV, la firme, para hablar sobre sus proyectos y cómo le está yendo con su OnlyFans.

"Nos va bárbaro. Es algo que hay que agradecer a la gente, a los babosos que nos siguen. Yo sé que la situación del país está mala, así que se los agradezco de corazón abierto”, indicó en un primer momento Xoana. “Para mí es un orgullo que nos sigan”, complementó.



"Contenido que empodera"

De acuerdo con la argentina, muchas de las personas que siguen su cuenta buscan romper la monotonía con sus parejas y que le muestran algo más real.

“Cuando yo empecé a ver estas películas, era muy violento, la mujer era una cosa, aparte no es real, no gritamos así, mejor que vean algo más real, una conexión de amor, de gente que se respeta, que se ama y que se graba haciendo el amor, que lo disfruta”, dijo Xoana González.



Dura crítica a Fátima Segovia

Por otro lado, crítico sin piedad a Fátima Segovia por el contenido que sube a OnlyFans, asegurando que le falta conectar mejor con su pareja.

Lee también: Fátima Segovia muestra su lujosa mansión gracias a OnlyFans [VIDEO]

“Me parece que son medio fríos, no siento que haya conexión entre ellos y si la hay se la guarda para intimidad me parece. Yo creo que cuando uno traspasa o no traspasa, pero ahora la vi que está jugando al solitario ahí. No sé como decirlo.Ella no sé si está promocionando una sexshop o qué, pero bueno bien está ahí como con los juguetes, dándole duro”, finalizó.