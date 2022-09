'Yo era famoso': actores, tráiler y fecha de estreno de la nueva película de Netflix

El gigante del streaming, Netflix, quiere hacer de este 2022 su año. Y para ello, ha decidido lanzar nuevos contenidos.

Uno de sus próximos estrenos será 'I Used to be Famous', o 'Yo era Famoso', filme que mostrará la vid de un exmiembro de una banda de chicos que busca una segunda oportunidad en el mundo de la música y el espectáculo. Sin embargo, todo cambia cuando conoce a un joven talento que le dará una vuelta a su vida.

El reparto

La película cuenta con Ed Skrein (Vince, exmiembro de una boyband), Leo Long (Stevie, baterista y compañero de Vince), Eleonor Matsuura (Amber madre de Stevie), Eoin Macken (Austin) y Kurt Egyyiawan (Dia).

El director del filme es Eddie Sternberg, quien ya dirigió un corto con el mismo nombre de la película en 2015 y 'Out of Body', una cinta corta del mismo año. El guion estará a cargo de Zak Clain y el propio Sternberg.

La historia

La película narra la historia de Vince antes de formar parte de las bandas de chicos más populares. Sin embargo, luego de un tiempo, se encuentra solo y desesperado. Su gran sueño es volver a ser una estrella. Entonces, que decidió comenzar a actuar en las calles de Peckham con la esperanza de que alguien lo oyera. Fue gracias a una sesión improvisada con Stevie, un joven talentoso con trastorno del espectro autista que toca la batería con gran ritmo, donde comienza está amistad entre dos artistas incomprendidos.

Fecha de Estreno

La película "Yo Era Famoso" estrenará en la plataforma de Netflix el día 16 de septiembre de este año.