‘Yo Soy Chile’: imitador de Vicente Fernández sorprendió a los jueces con arma de fogueo

El 25 de septiembre volvió el reality de canto Yo Soy Chile. En esta nueva edición, se han presentado cientos de imitadores para pasar un casting ante los jurados. Uno de los que más llamó la atención fue el imitador de Vicente Fernández, pero no exactamente por su talento musical.

Imitador de Vicente Fernández sorprende con arma de fogueo

Miguel Ángel Salinas llegó al escenario de Yo Soy para buscar su pase a la siguiente ronda. El participante dio lo mejor de él ante los jurados, interpretando con gran confianza y dominio escénico El Rey, una de las canciones más emblemáticas del ‘Chente’ Fernández.

Salinas demostró que había estudiado al artista hasta el mínimo gesto, pero quiso superarse para poder sorprender a los jueces. Así que, mientras demostraba su potencia vocal muy parecida al ídolo mexicano, sacó un arma de fogueo de su cinturón y disparó dejando un rastro de humo.

Jurado reprende a imitador de ‘Yo Soy Chile’

El accionar del participante desconcertó al jurado. Francisca García-Huidoro fue muy estricta y le llamó la atención al imitador. La actriz le pidió que no volviera a hacer una práctica tan peligrosa en medio del escenario. Además, le recordó que Chile está pasando por un momento complicado.

“Lo de la pistola, le voy a suplicar que no lo vuelva a hacer. No me quiero poner mala onda, pero me dio mucho susto”, señaló. “El país en el que estamos viviendo, no está para este tipo de lujitos. Le pido por favor, que la próxima vez no lo repita”, pidió la actriz chilena.

Aunque Cristián Riquelme admitió que se sorprendió cuando percutó el arma, señaló la buena interpretación del imitador y el esfuerzo que hizo para copiar el look de Vicente Fernández. Por su parte, Antonio Vodanovic no se refirió al tema y se enfocó en la interpretación del participante.