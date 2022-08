'You' temporada 4: Joe cambió de roles en la serie

Los seguidores de la serie 'You' se encuentran a la expectativa de lo que será la cuarta temporada del drama de Netflix. Se supo que las grabaciones para esta nueva entrega, que cerraría el ciclo de la serie, ya se encuentran en curso y que habrá muchas novedades. Sin embargo, una de ellas es la que llamó la atención de los fanáticos. Y es que, al parecer, Penn Badgley, el protagonista que interpreta el papel de Joe, “dejaría” momentáneamente este rol.

Cabe recordar que, en el último capítulo de la tercera temporada, Joe dejó paralizado a sus fanáticos luego de ser envenenado por su esposa Love tras pedirle el divorcio. Sin embargo, sobrevivió y culparía a su esposa de otros males mientras fingía su muerte. Pero, ¿esto significa que ya no aparecerá en esta última temporada?

¿Joe estará en la cuarta temporada de ‘You’?

Una foto de Penn Badgley detrás de cámaras durante la filmación de 'You' sorprendió a sus seguidores. En la fotografía, tomada por Sera Gamble, escritora de la serie, se ve a Joe sentado en la silla del director. De acuerdo a la red social de Netflix, el actor dirigirá uno de los capítulos, aunque no preciso cuál de ellos. Pero, eso no quiere decir que el actor dejará su papel. Para alegría de sus seguidores, continuará con su protagónico, alimentando más el drama dentro de la serie junto a Victoria Pedretti quien continuará con su papel de Love.

Grandes sorpresas vienen para esta cuarta temporada que empezó a grabarse en marzo de este año. La escritora Sera Gamble mostró su satisfacción por la acogida del público durante las tres primeras entregas. “Estamos profundamente agradecidos de que Netflix le haya mostrado un apoyo tan monumental, y que la gente de todo el mundo haya disfrutado viendo a Joe realmente equivocarse durante las últimas 3 temporadas. Todo el equipo de 'You' está emocionado de explorar nuevas y oscuras facetas del amor en la temporada 4″, contó durante una entrevista.

¿De qué trata la serie 'You'?

'You' cuenta la historia de Joe (Penn Badgley), un joven que sufre de un trastorno mental que lo hace sumamente peligroso para el entorno que lo rodea. Él tiene un comportamiento obsesivo e insistente para seducir a las personas por las que se siente atraído y, una vez conseguido, su objetivo es convertir sus vidas en tragedias.

De momento, no hay una fecha oficial para el lanzamiento de la temporada 4, pero se especula que estaría programada para finales del 2022 e inicios del 2023.