Youtuber reveló que le bajaron video opinando de 'Al fondo hay sitio': "En Perú, el ego es descomunal"

Hugo Lezama, creador del canal de YouTube ‘Cinesmero Opina’, reveló en su cuenta de Instagram que le eliminaron un video de su cuenta en el que opinó sobre uno de los últimos capítulos de ‘Al fondo hay sitio’.

El popular youtuber comentó el capítulo 64 de la novela. Este episodio captó la atención y las palmas de los televidentes por la gran actuación de Giovanni Ciccia. Su personaje Diego Montalván tuvo una pelea con su hijo Cristóbal (Franco Pennano) al enterarse que este malgastó el dinero que le estuvo enviando a España para estudiar gastronomía.

Tras volverse tendencia, Lezama vertió sus opiniones sobre el episodio y la gran interpretación de Ciccia. Sin embargo, no imaginó que el canal de televisión que emite AFHS le solicite a YouTube que su video sea eliminado.

“Me he levantado con una noticia lamentable. Me acaban de bajar un video de la cuenta de Cinesmero (...) Una serie peruana me acaba de meter un copyright. ‘Al Fondo Hay Sitio’", el capítulo de Diego Montalbán”, reveló el youtuber.

“Así pasa, aquí en el Perú el ego es tan descomunal que, si hablo cosas que no te parecen, te bajo el video. ¿Utilicé fragmentos enormes, largos? No, fue un fair el que usé, usé justo de imágenes para establecer mi punto de vista sobre algunos temas”, agregó.





Cinesmero revela que no es la primera vez que le bajan un video de YouTube

El popular youtuber confesó que no es la primera vez que pasa por un episodio similar. Acotó que, anteriormente, también le eliminaron un video de la película peruana ‘Súper Condor’.

“También ha pasado con la review de ‘Super Cóndor’, una revisión extraordinaria y graciosa, pero al director no le gustó y me bajó el video. ¿Qué te puedo decir? De ningún otro lado me han bajado el video, solamente de producciones peruanas, ese eres Perú”, agregó ofuscado.