Yuzuru Hanyu se retira del patinaje artístico

El bicampeón olímpico Yuzuru Hanyu anunció su retiro. Este martes 19 de julio, el medallista de oro en Sochi 2014 (Rusia) y Pyeongchang 2018 (Corea del Sur) reveló en una conferencia de prensa su decisión de dejar el patinaje artístico.

"He decidido dejar de dedicarme al patinaje artístico profesional. No estoy triste para nada. No hay tristeza. Quiero seguir trabajando, pero ya no estoy confinado a las competiciones. Creo que puedo llevar el patinaje artístico a diferentes lugares y de diferentes maneras”, fueron las declaraciones de Hanyu en una rueda de prensa realizada en Tokio.

El campeón olímpico reveló que tomó la decisión de dejar de patinar mientras se trataba un esguince en el tobillo, producto de su participación en Beijing 2022. “La decisión real llegó después de Beijing 2022, porque me lesioné y me dolía tanto que no me permitía entrenar. Pensé que no podía seguir así, ya que quería sentirme mejor patinando”, agregó.

A lo largo de su carrera profesional, Hanyu ha tenido diversas complicaciones debido a las lesiones. En marzo de este año, se tuvo que retirar del campeonato mundial al no haberse recuperado de la lesión que sufrió en Beijing 2022.





Yuzuru Hanyu se retira tras hacer historia en Beijing

Tras ganar dos medallas de oro consecutivas en Sochi 2014 y Pyeongchang 2018, Yuzuru Hanyu llegó a Beijing persiguiendo un nuevo sueño: realizar un cuádruple axel por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos.

A pesar de no lograr su objetivo, el deportista japonés quedó en la historia del patinaje artístico al ser el primer patinador en intentar realizar un cuádruple axel en los Juegos Olímpicos.

Hanyu, incluso, quedó fuera del podio al sufrir caídas durante su participación al intentar hacer un cuádruple axel. El japonés fue superado en puntaje por el estadounidense Nathan Chan, y sus compatriotas Yuma Kagiyama y Shoma Uno.