¡Directo en la nostalgia! Zayn Malik sorprende a sus fans cantando tema de 'One Direction'

¿Los extraña? Han pasado siete años desde que Zayn Malik le dijo adiós a One Direction. Su salida de la agrupación se dio en medio de la polémica. Luego de anunciar su retiro, recibió reproches y críticas de sus excompañeros.

Desde su salida de la agrupación, el cantante no ha vuelto a tener contacto con Harry Styles, Louis Tomlinson, Liam Payne y Niall Horan. Sin embargo, al parecer, aun recuerda con nostalgia su paso por la banda inglesa que lo catapultó a la fama.

A través de su cuenta de Instagram, el cantante sorprendió a las Directioners al subir un video cantando ‘Night Changes’.

El clip de 31 segundos muestra a Malik mirando hacia abajo mientras interpreta un extracto del tema. El blanco y negro de las imágenes ha generado nostalgia en las fans de la agrupación. El video ya suma más de 15 millones de reproducciones.









Como se recuerda, Night Changes es un single interpretado por el británico junto a Styles, Tomlinson, Payne y Horan cuando aún formaba parte de One Direction. El tema forma parte de ‘Four’, el último álbum de estudio en el que participó Malik.

¿Por qué Zayn Malik se retiró de One Direction?

En marzo de 2015, Zayn Malik entristeció a las fans de One Direction al anunciar su salida del grupo. Según comentó el cantante a la revista Fader, se retiró de la banda debido a que no podía experimentar musicalmente.

“Si cantaba una melodía o una estrofa con un estilo algo R&B, o ligeramente con mi estilo, se volvía a grabar 50 veces hasta que quedaba la versión exacta de lo que es pop, (algo) genérico, para que se pudiera utilizar esa versión. Cada vez que sugería algo, no pegaba con nosotros. Había un concepto general que tenía la dirección acerca de lo que quería de la banda, y no me convencía lo que estábamos vendiendo. No era yo", reveló el artista.

Tras su salida, Harry Styles, Louis Tomlinson, Liam Payne y Niall Horan continuaron con el proyecto. Sin embargo, en noviembre de 2015, anunciaron que se tomarían un descanso. Posteriormente, cada uno se ha enfocado en sus carreras en solitario.