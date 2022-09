Zendaya: ¿Cuáles son sus mejores películas y series?

Una actriz cuya carrera desde el inicio hasta la actualidad ha ido de forma ascendente es Zendaya. La versatilidad es una de sus principales características y es que desde que era una niña se le ha visto en todo tipo de películas.

Si bien es cierto, muchas personas recién han conocido a la actriz debido a su participación en las sagas de Marvel como novia de Spiderman, su trayectoria va más allá de eso.

Es por eso que en esta nota conocerás cuáles son las mejores películas y series de la famosa estrella de Hollywood.

Películas de Spiderman



La artista ha destacado por participar en tres películas de esta saga: 'Spider-Man: Homecoming', 'Spider-Man: Far From Home' y 'Spider-Man: No Way Home' y todas se han convertido en un éxito.

'Euphoria'

La serie que narra la historia de una joven que tras regresar de su viaje de vacaciones es rechazada por su grupo de amigos, se estrenó en el 2019 por la plataforma de HBO Max y fue muy aceptada por la audiencia.

'The Greatest Showman'

En esta cinta actúa en el papel de una intrépida trapecista de circo llamada Anne Wheeler y no solo eso, pues compartió escena con reconocidos artistas como Zac Efron, Michelle Williams, Hugh Jackman, entre otros.

'The OA'



Cuenta la vida de una chica ciega que luego de siete años de estar desaparecida, vuelve a su lugar de origen, pero con la visión recuperada. En la serie, la artista interpreta a Fola una gamer que introduce en un videojuego para adolescentes al investigador privado Karim Washington.

'Malcolm & Marie'

Película estrenada por Netflix en el 2021, es un drama romántico escrito y dirigido por Sam Levinson. En el film, Zendaya hizo el papel de la novia del cineasta.