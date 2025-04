Jennifer Lopez y Ben Affleck: Así es su relación de amistad tras el divorcio

Jennifer Lopez y Ben Affleck han demostrado que, a pesar del fin de su matrimonio, el respeto y el cariño pueden perdurar. Aunque su historia de amor terminó, ambos han dejado claro que su vínculo emocional no desapareció con la firma del divorcio. Sin escándalos ni declaraciones incendiarias, su separación ha sido tratada con madurez y dignidad pública.

Ben Affleck rompió el silencio recientemente en una entrevista con GQ, donde compartió su visión sobre esta comentada ruptura en los Estados Unidos. "Espero haber sido claro al decir que siento un gran respeto por ella", expresó el actor. "Solo siento respeto". Según sus palabras, la historia que vivieron fue la de dos personas intentando resolver sus vidas y relaciones, sin drama ni resentimientos.

Una conexión que sigue viva a pesar del divorcio

De acuerdo con información publicada por In Touch, la comunicación entre Jennifer y Ben no se ha perdido. Una fuente cercana aseguró que “ella y Ben se comunican constantemente y continúan apoyándose mutuamente”. A pesar de las diferencias en sus versiones sobre cómo se desarrollaron los problemas matrimoniales, ambos valoran mantener un lazo cercano.

Jennifer Lopez, por su parte, admiró la honestidad con la que Ben habló en la entrevista, aunque —según la misma fuente— tiene una visión distinta de cómo terminó todo. “Una parte de ella todavía cree que Ben no se esforzó lo suficiente para que funcionara”, reveló. Aun así, no guarda rencores: “Está agradecida de que la amistad siga vigente”. La relación que mantienen hoy no es simplemente cordial; es una conexión emocional profunda. “Se aman, y eso nunca se acabará”, aseguró la fuente.

Ambas estrellas han optado por enfocarse en sus carreras y en el bienestar de sus familias, una prioridad que compartieron durante su relación. Jennifer está inmersa en el rodaje de su nueva comedia romántica de Netflix, Romance de oficina, mientras que Ben continúa la promoción de su última película, El contable. Aunque sus caminos han tomado rumbos distintos, la presencia del uno en la vida del otro sigue siendo significativa, construida ahora desde el respeto, el afecto y la madurez.

Créditos: Al Rojo Vivo | @AlRojoVivo