Signo de la cabra en el horóscopo chino: características y personalidad, años de nacimiento y compatibilidad

El signo de la cabra se encuentra en la octava posición del horóscopo chino y, según la cultura oriental, el número ocho simboliza la prosperidad.

Cuenta la leyenda que, el Emperador de Jade deseaba conocer a los animales que habitaban la tierra, por lo que decidió que algunos de ellos se presenten ante él. Sin embargo, les solicitó cumplir con uno de los siguientes criterios: ser útiles para el hombre o convertirse en uno de los primeros en llegar al Palacio Celeste el día de la elección.

De esta manera, la cabra descendió a la tierra y cuando vio que la gente no tenía cosechas, robó semillas del cielo para entregárselas a los humanos. Tras lo sucedido, la primera cosecha fue un éxito y la gente le agradeció al mamífero por su generosidad.

Leer más: Horóscopo Chino: ¿Qué signos tendrán buena suerte al inicio del 2023?

Sin embargo, cuando la autoridad se enteró de lo sucedido, se molestó muchísimo y aseveró que si la cabra era tan preocupada por las personas, debería sacrificarse a sí misma. Además, debería entregar su cuerpo como alimento.

La cabra llevó a cabo este acto heroico. Por esta razón, al año siguiente, llegó un nuevo animal de su especie al mismo lugar en donde la anterior había sido ofrendada.

Cabe recalcar que, ni bien los humanos se enteraron de que el soberano seguía en pie con su proceso de selección, sugirieron que la cabra sea una de las escogidas. Debido a esto, el animal fue perdonado y elegido para ser parte del zodiaco chino.

Signo de la Cabra: Características y Personalidad

Son amorosos, desinteresados, siempre piensan en los demás, empáticos, compasivos, tolerantes, generosos, idealistas, tiernos, soñadores y aman a los niños. Sin embargo, en algunas ocasiones, pueden ser pesimistas, exigentes y se convierten en el centro de atención, pues les asusta no estar a la altura de las circunstancias.

Las personas que forman parte de este signo se convierten -por lo general- en el futuro en buenos artistas, escritores, músicos, pintores, artesanos, bailarines, diseñadores, médicos, entre otros.

Leer más: Horóscopo Chino: Los signos más enfocados en sus objetivos

Características del hombre cabra

Los hombres que pertenecen al signo de la cabra son caballeros en todo el sentido de la palabra, están orientados a la familia, poseen una personalidad muy sincera, son maduros, pacificadores y les encanta ayudar a la gente.



No obstante, son muy pesimistas y, al no encontrar el lado positivo de las cosas, se convierten en seres ansiosos.

Características de las mujeres cabra

Por el contrario, las mujeres que nacieron bajo este signo son confiables, atentas, sociales, sensibles a las necesidades de los demás, detallistas y organizadas. No obstante, no son las mejores para resolver problemas, no escuchan, pero -en especial- son duras con ellas mismas.





¿En qué año nacieron los que pertenecen al signo de la cabra?

Todas las personas que nacieron en 1919, 1925, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027… pertenecen en el horóscopo chino a la Cabra.

Tipos de Cabra

El signo de la cabra guarda relación con importantes elementos como la madera, fuego, metal, tierra y agua.

Leer más: ¿Cuáles son los elementos del horóscopo chino?

13 de febrero de 1907- 1 de febrero de 1908: Cabra de Fuego.

1 de febrero de 1919- 19 de febrero de 1920: Cabra de Tierra.

17 de febrero de 1931- 5 de febrero de 1932: Cabra de Metal.

5 de febrero de 1943 - 24 de enero de 1944: Cabra de Agua.

24 de enero de 1955 - 11 de febrero de 1956: Cabra de Madera.

9 de febrero de 1967 - 29 de enero de 1968: Cabra de Fuego.

28 de enero de 1979 - 15 febrero de 1980: Cabra de Tierra.

15 de febrero de 1991 - 3 de febrero de 1992: Cabra de Metal.

1 de febrero de 2003 - 21 de enero de 2004: Cabra de Agua.

19 de febrero de 2015 - 7 de febrero de 2016: Cabra de Madera.

6 de febrero de 2027 - 25 de enero de 2028: Cabra de Fuego.

Compatibilidad

En el tema sentimental, la Cabra se enamora muy fácilmente y tiene un amor muy puro. Sin embargo, necesita muchas atenciones y le cuesta expresar sus sentimientos. Por esta razón, nunca se siente satisfecha al punto de necesitar cariño, comprensión, pero, en especial, aprobación.



Tiene compatibilidad con el tigre, conejo, caballo y cerdo. Por el contrario, no la posee con la rata, el buey y el perro.

Leer más: Horóscopo chino: ¿Cuáles son los signos más enamoradizos?

Objetos de la suerte para el signo de la cabra

Números de la suerte: 2,7 y los números que contienen estas cifras como 27 y 72.

2,7 y los números que contienen estas cifras como 27 y 72. Colores: verde, rojo y púrpura.

verde, rojo y púrpura. Flores: clavel y primavera.

clavel y primavera. Direcciones: norte.

norte. Meses: octavo y undécimo mes del calendario lunar chino.

Leer más: Horóscopo Chino: ¿Qué signos tendrán buena suerte al inicio del 2023?

Objetos que debe evitar el signo de la cabra

Colores: azul y negro.

azul y negro. Números de mala suerte : 4 y 9.

: 4 y 9. Meses de mala suerte : tercero, sexto y décimo mes del calendario lunar chino.

: tercero, sexto y décimo mes del calendario lunar chino. Direcciones: suroeste.

Leer más: Horóscopo Chino: ¿Qué signos podrían tener mala suerte en el 2023?

¿Qué personajes famosos son del signo de la cabra?

Steve Jobs (magnate): 24 de febrero 1955.

Lali Espósito (cantante): 10 de octubre de 1991.

Mick Jagger (cantante): 26 de julio de 1943.

David Bisbal (cantante): 5 de junio de 1979.

@internet