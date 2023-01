Signo de la rata en el horóscopo chino: características, personalidad, años de nacimiento y compatibilidad

El primer signo en el horóscopo chino, considerado como protector y traedor de prosperidad material es el signo de la rata (鼠).

Los nacidos bajo este animal poseen características y personalidades inigualables. Además, son sumamente bendecidas. Por esa razón, existen novelas, poemas, proverbios, cuentos de hadas, pinturas y esculturas alabando a la rata.

Sin embargo, su imagen no siempre ha sido vista de manera positiva, pues también representa la astucia y la codicia.





Signo de la rata: características y personalidad

Son optimistas, luchadores, amables, encantadores e inteligentes. Poseen espíritu emprendedor, son agradables y tienen ideas brillantes. Además, son excelentes para los negocios. Sin embargo, son muy sensibles a las emociones, intuitivos, imaginativos, críticos, volubles y tercos.

En el aspecto económico, a pesar de que les gusta ahorrar, en algunas ocasiones pueden ser tacaños y su amor por el acaparamiento tiende a llevarlos a desperdiciar el dinero en cosas que no valen la pena.

Características de hombres ratas

Todos los hombres que pertenecen a este signo son inteligentes, aprovechan las oportunidades y no tienen problemas en adaptarse a nuevos entornos. No obstante, en algunas situaciones, carecen de coraje pues, a pesar de tener grandes ideas, no son las adecuadas para obtener puestos relacionados con el liderazgo.

Características de mujeres ratas

En cambio, las mujeres que nacieron bajo el signo de la rata son organizadas, responsables, tradicionales y ante todo ponen en primer lugar a su familia.





¿En qué años nacieron los pertenecientes al signo de la rata?

Si naciste en 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020, 2032 eres del signo de la rata.

Tipos de Rata

En el Horóscopo chino, quienes pertenecen a este roedor guardan relación con cinco importantes elementos, entre los cuales se encuentran el agua, la madera, el fuego, la tierra y el oro.

25 del enero 2020 – 11 del febrero 2021: Rata de Oro.



7 del febrero 2008 – 25 del enero 2009: Rata de Tierra.

19 de febrero 1996 – 6 de febrero 1997: Rata de Fuego.

2 de febrero 1984 – 9 de febrero 1985: Rata de Madera.

15 de febrero 1972 – 2 de febrero 1973: Rata de Agua.

10 de febrero 1948 – 28 de enero 1949: Rata de Tierra.

24 de febrero 1936 – 10 de febrero 1937: Rata de Fuego.

5 de febrero 1924 – 23 de enero 1925: Rata de Tierra.





Compatibilidad

Según la cultura oriental, el signo de la rata -al ser fuerte, confiable e inteligente- se lleva muy bien con el Buey, el Dragón, la Serpiente, el Cerdo, el Conejo, el Perro y el Mono. Sin embargo, no posee compatibilidad con el Caballo, la Cabra y el Gallo.

En temas sentimentales, son románticos, sensuales, divertidos y es muy fácil enamorarse de ellos. Por ello, se dice que inventaron el arte de la seducción.

Objetos afortunados para la rata

Números de la suerte: 2, 3 y aquellos que contengan estas cifras tanto el 23 como el 32.

2, 3 y aquellos que contengan estas cifras tanto el 23 como el 32. Días: El cuarto y el treceavo de cada mes en el calendario lunar chino.

El cuarto y el treceavo de cada mes en el calendario lunar chino. Color: Azul, dorado y verde.

Azul, dorado y verde. Flores: African, Violeta, lirio y Lily.

African, Violeta, lirio y Lily. Direcciones: Oeste, Noroeste y Suroeste.

Oeste, Noroeste y Suroeste. Meses: El segundo, el quinto y el noveno mes del calendario lunar chino.

Objetos desafortunados para la rata

Colores: Amarillo y Marrón.

Amarillo y Marrón. Números: 5 y 9.

5 y 9. Direcciones: Sur y Sureste.

Sur y Sureste. Meses: El cuarto, décimo y duodécimo mes del calendario lunar chino.

¿Qué personajes famosos son del signo de la rata?

Rey Carlos (Rey del Reino Unido) : 14 de noviembre de 1948.

: 14 de noviembre de 1948. Diego Maradona (futbolista) : 30 de octubre de 1960.

: 30 de octubre de 1960. Jude Law (actor) : 28 de diciembre de 1972.

: 28 de diciembre de 1972. Avril Lavigne (cantante) : 27 de septiembre de 1984.

: 27 de septiembre de 1984. Tom Holland (actor): 1 de junio de 1996.

