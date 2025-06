Wells Fargo ha sorprendido a sus clientes en Estados Unidos con una propuesta de ahorro totalmente automatizada. Se trata de la cuenta Way2Save Savings, una herramienta diseñada para facilitar que los usuarios acumulen dinero sin esfuerzo. La característica más destacada, Save As You Go, convierte cada transacción cotidiana en una oportunidad de ahorro.

¿Cómo ayuda Way2Save a ahorrar automáticamente?



Esta funcionalidad permite transferir automáticamente U$D 1 o más a una cuenta de ahorros cada vez que el cliente utiliza su tarjeta de débito o realiza una transferencia desde su cuenta corriente. De esta forma, sin tener que pensarlo demasiado, los hábitos diarios se transforman en un mecanismo eficiente para fortalecer el fondo personal.

Los resultados han sido tan impactantes que muchos clientes afirman no notar las pequeñas transferencias… hasta que observan un aumento considerable en sus ahorros. Un usuario lo resumió así: “Ni cuenta me doy, pero el saldo sube solo. Es increíble”.

La clave está en el sistema Save As You Go, una estrategia de microtransferencias que acompaña cada compra con una pequeña cantidad dirigida al ahorro. Esta técnica convierte el gasto en una acción positiva, promoviendo el crecimiento del saldo sin necesidad de decisiones activas por parte del cliente.

La cuenta Way2Save exige un depósito inicial de solo U$D 25 y cobra una tarifa mensual de U$D 5, que puede evitarse si se cumplen ciertos requisitos, como mantener un saldo mínimo diario, hacer transferencias automáticas o tener menos de 24 años. Además, ofrece un interés del 0.01 % APY respaldado por el seguro FDIC.

Wells Fargo también ha facilitado la apertura de esta cuenta para personas de distintas edades. Los mayores de 18 años pueden hacerlo en línea con requisitos básicos como un SSN o ITIN, una dirección física en Estados Unidos y un documento oficial. Los menores desde los 13 años también pueden abrir una cuenta en una sucursal, acompañados por un adulto.

Este enfoque demuestra que ahorrar no tiene por qué ser complicado. Con una estrategia automatizada y accesible, Wells Fargo promueve una cultura de ahorro adaptada a los hábitos modernos de consumo.