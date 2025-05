El cheque de estímulo TABOR es una iniciativa exclusiva de Colorado que permite que los contribuyentes reciban un reembolso de hasta U$D 1 300 si declaran sus impuestos estatales a tiempo. Este beneficio está directamente vinculado a los límites que la Constitución impone al gasto público del estado. Si el gobierno recauda más de lo permitido, el excedente debe devolverse a los ciudadanos.

Este año, a diferencia de 2022, el monto no será enviado mediante un cheque independiente, sino que será incluido dentro del reembolso del impuesto sobre la renta si el contribuyente lo solicita correctamente. El monto a recibir depende de la situación fiscal de cada persona, y puede ir desde los U$D 177 hasta los U$D 1 300.

Así accedes al cheque de estímulo TABOR



Para acceder al reembolso TABOR, los residentes de Colorado deben presentar su declaración de impuestos estatales sobre la renta correspondiente a 2024, o bien llenar una solicitud específica si son elegibles para el Programa de Reembolso de Impuestos Prediales, Alquiler y Calefacción (PTC, por sus siglas en inglés). El formulario requerido es el DR 0104, exclusivo para el estado de Colorado, y se recomienda presentar la documentación antes del 15 de octubre solicitando una prórroga si es necesario. De lo contrario, se corre el riesgo de perder el derecho a este alivio económico.

Estas personas califican y qué condiciones deben cumplir



Los requisitos para recibir el cheque de estímulo TABOR son claros:

Ser residente de Colorado durante al menos seis meses del año fiscal 2024.

Tener 18 años o más al momento de la solicitud.

Presentar la declaración de impuestos o solicitud PTC dentro del plazo establecido.

Estos criterios aseguran que el reembolso llegue solo a quienes viven y tributan activamente en el estado. Además, como la cantidad exacta depende de los ingresos declarados, se requiere precisión al completar el formulario fiscal.

¿Por qué existe el reembolso TABOR en Colorado?

El reembolso TABOR no es un programa de estímulo económico común: se trata de una disposición constitucional única de Colorado, aprobada por los votantes en 1992, conocida como la “Declaración de Derechos del Contribuyente” (Taxpayer’s Bill of Rights). Este mecanismo limita cuánto puede crecer el gasto público anualmente, calculando ese techo con base en la inflación y el crecimiento poblacional. Si el gobierno estatal supera ese límite de ingresos y los votantes no autorizan el uso del excedente para otros fines, los fondos deben devolverse directamente a los residentes en forma de reembolsos.

Una diferencia clave respecto al reembolso entregado en 2022 es que ahora no se emitirá un cheque por separado. En cambio, el monto se integrará al reembolso habitual de impuestos, lo que exige mayor atención al momento de presentar la declaración. Las autoridades fiscales han indicado que este nuevo sistema busca simplificar el proceso, pero también podría generar confusión entre quienes esperan un pago independiente como ocurrió en el pasado.

Los contribuyentes interesados en verificar su elegibilidad o seguir el estado de su reembolso pueden ingresar al sitio oficial del Departamento de Hacienda de Colorado. Ahí también encontrarán recursos para completar correctamente el formulario DR 0104. Se aconseja no esperar hasta el último momento para presentar la documentación, ya que una presentación tardía podría dejar a muchos sin este reembolso económico significativo.