Cuando agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) llegan a su casa, conocer sus derechos es crucial. Expertos en leyes migratorias recomiendan utilizar frases específicas que pueden marcar la diferencia entre una interacción segura y una detención injustificada.

Según el Proyecto de Defensa al Inmigrante (IDP), la frase más importante que debe pronunciar con claridad es: "No les doy permiso de entrar". Esta declaración directa protege su derecho constitucional a la privacidad, ya que ICE no puede ingresar legalmente a una vivienda sin una orden firmada por un juez federal.

Es común que los agentes presenten documentos con apariencia oficial, pero que en realidad no son órdenes judiciales válidas. Estos formularios, firmados por oficiales de inmigración y no por jueces, no autorizan el ingreso forzado a su hogar. Si usted permite la entrada —incluso de forma implícita— puede estar renunciando a sus derechos sin saberlo.

Frases a decir si llega ICE a tu casa

Además de negar el acceso, hay otras frases clave que puede utilizar:

“No quiero contestar ninguna pregunta”

“Por favor, váyanse”

“No consiento esta búsqueda. Favor de salir”

Estas expresiones pueden protegerlo legalmente y ayudar a mantener el control de la situación sin confrontación física.

Los agentes de ICE suelen usar tácticas engañosas para entrar a los hogares. En muchas ocasiones, se presentan como policías, visten chalecos con la palabra “POLICE” y afirman investigar otros asuntos como robos de identidad. Esto confunde a los residentes, llevándolos a cooperar sin saber que no están obligados a hacerlo.

Recuerde: No está obligado a abrir la puerta. Puede pedir que muestren una orden judicial válida por debajo de la puerta y negarse a firmar documentos o entregar información personal. También tiene derecho a permanecer en silencio y hablar con un abogado antes de responder cualquier pregunta.

Conocer estas frases y sus derechos puede ser vital para su seguridad y la de su familia.