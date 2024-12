A partir del 1 de enero de 2025, los residentes de Texas verán cambios significativos en la legislación del estado, que incluyen la eliminación de las inspecciones obligatorias de seguridad de los vehículos, la ampliación de los derechos de control de los datos personales, entre otros.

Las legislaciones fueron aprobadas por el gobernador de Texas, Greg Abbott, y buscan facilitar los trámites burocráticos en la región del estado. A continuación, conoce cada una de estas nuevas leyes de la región de Estados Unidos.

Cinco leyes en Texas que entran en vigor el 2025

Eliminación de las inspecciones de seguridad de vehículos

Las inspecciones de seguridad obligatorias para los vehículos no comerciales ya no serán necesarias. En su lugar, los tejanos pagarán una tasa de sustitución de U$D 7,50 al matricular sus vehículos. Mientras que los vehículos nuevos de los dos modelos más recientes que no hayan sido matriculados previamente tendrán que pagar una tasa inicial más elevada de U$D 16,75.

Actualización de la Ley de Privacidad y Seguridad de Datos de Texas

Con esta medida los tejanos dispondrán de nuevas herramientas para controlar cómo se utilizan sus datos personales en línea. Entre las principales características se incluye la posibilidad de utilizar la configuración del navegador y extensiones web de diversas empresas.

Alivio del impuesto sobre bienes inmuebles para las escuelas

La legislación introduce un mecanismo para proteger los presupuestos escolares de la disminución de los ingresos por impuestos sobre la propiedad. A partir de 2025, las escuelas podrán solicitar financiación estatal adicional si los ingresos fiscales locales se quedan cortos debido a las limitaciones fiscales.

Actualizaciones al Código de Procedimiento Penal de Texas

La ley 4504 se centran en la reorganización de la medida ya existente y no alteran el significado de las normas.

Nuevos distritos judiciales y tribunales

Los condados de Edwards, Gillespie y Kimble compartirán el Distrito Judicial 499. Además, el 1 de octubre de 2025, se establecerá el 498º Distrito Judicial en el condado de Kendall, con esto se busca mejorar la eficiencia y el acceso a la justicia en todo el estado.

Créditos: YouTube | @Univision45Houston