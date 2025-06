Licencia de conducir en EE.UU.: Documentos clave si no tienes Seguro Social

En Estados Unidos, la licencia de conducir no solo sirve para manejar, sino también como forma de identificación válida. Sin embargo, muchos inmigrantes sin número de Seguro Social (SSN) creen que no pueden acceder a ella. La buena noticia es que en algunos estados sí es posible obtener una licencia, incluso si no cuentas con un SSN, siempre que cumplas ciertos requisitos.

Este tipo de licencias, conocidas como “standard driver’s licenses” o “driver’s licenses for undocumented immigrants”, no se pueden usar para fines federales, como abordar aviones o entrar a edificios del gobierno, pero sí son completamente válidas para manejar dentro del estado donde se emiten.

Documentos que puedes presentar si no tienes Seguro Social

Prueba de identidad: Algunos estados aceptan pasaporte extranjero vigente, acta de nacimiento con traducción oficial o matrícula consular. Asegúrate de llevar el documento original y, si es necesario, una traducción certificada. Prueba de residencia en el estado: Se requiere demostrar que vives en el estado donde solicitas la licencia. Puedes presentar recibos de servicios (agua, luz, internet), contrato de alquiler o correspondencia oficial con tu nombre y dirección. Prueba de edad: Aunque muchos documentos de identidad también incluyen la fecha de nacimiento, algunos estados exigen una verificación adicional. El pasaporte generalmente es suficiente para este propósito. ITIN o declaración firmada: Si no tienes SSN, algunos estados permiten presentar tu Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN). Si tampoco tienes ITIN, es posible que debas firmar una declaración jurada que explique por qué no puedes obtener un SSN. Aprobación de examen teórico y práctico: Todos los solicitantes deben pasar los exámenes requeridos, sin importar su estatus migratorio. También se suele exigir la finalización de un curso de educación vial.

Estados como California, Nueva York, Nueva Jersey, Colorado, Illinois y Nevada están entre los que permiten a inmigrantes sin SSN obtener una licencia de conducir. Las reglas varían por estado, por lo que es fundamental verificar los requisitos específicos en la web oficial del DMV local.