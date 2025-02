Muchas personas deciden viajar a Estados Unidos porque puede ser una experiencia emocionante, pero ello conlleva una serie de responsabilidades, especialmente con respecto a llevar dinero en efectivo o instrumentos financieros, los cuales no necesariamente cumplen con los requisitos de las autoridades.

En el caso de viajar, las autoridades fiscalizadoras han implementado una serie de normas estrictas para garantizar la transparencia financiera y prevenir actividades ilícitas como el lavado de dinero. Esto puede generar multas, confiscaciones o incluso penas de cárcel.

Este es el error que cometen los viajeros

Las autoridades aduaneras indican que cualquier viajero que transporte más de U$D 10 mil o su equivalente en otros instrumentos financieros deberá declararlo ante ellas. Esto no solo aplica al efectivo, sino también a otros medios de pago como:

Monedas o billetes de cualquier país.

Cheques de viajero.

Cheques personales, comerciales o bancarios.

Instrumentos negociables como un pagaré.

En caso de no cumplir con esta norma, puede haber consecuencias graves como la confiscación de la totalidad del dinero no declarado, sin importar su origen lícito o no. Además, se enfrentarán multas de hasta U$D 500 mil y penas que pueden alcanzar 10 años de prisión efectiva.

Esto también aplica para las familias que realicen el viaje. En su caso, deberán declarar si acumulan más de U$D 10 mil de manera colectiva. Está prohibido distribuir el dinero para evitar superar el límite individual.

“Usted puede viajar hacia o fuera de EEUU con todo el dinero que guste; pero si trae más de U$D 10 000, debe declararlo o reportarlo a aduana. La misma norma se aplica ya sea que viaje solo o como grupo familiar”, explican las autoridades en el portal web oficial.

Crédito video : YouTube | @Mundukos