Nacido el 20 de marzo de 1967 en Vallenar, Chile, Leonardo Farkas creció en un entorno modesto, pero con grandes sueños. Su talento musical lo llevó a Estados Unidos, donde trabajó como pianista en bares de ciudades icónicas como Las Vegas, Nueva York y Miami. Fue allí donde empezó a ser conocido como El Hombre Orquesta, ganándose la vida en un escenario muy diferente al de su país natal.

No obstante, su estancia en Estados Unidos no solo le brindó oportunidades en el mundo de la música. Inspirado por el dinamismo y las oportunidades del mercado norteamericano, Farkas se interesó en la minería, un sector que su familia conocía bien pero al que él no había prestado mucha atención. Con la determinación de explorar este nuevo camino, regresó a Chile y rápidamente se estableció como uno de los empresarios más exitosos del país, acumulando un patrimonio de más de U$D 100 millones.

Créditos del video: Youtube | Inversión fácil

De pianista de bar a empresario y filántropo

Pero la historia de Farkas no se limita a sus logros financieros. A lo largo de los años, ha demostrado un profundo compromiso con su comunidad y con aquellos que enfrentan dificultades. En 2010, cuando 33 mineros quedaron atrapados en la mina San José en Chile, Farkas fue uno de los primeros en ofrecer ayuda financiera significativa. Además de su contribución económica, organizó una celebración en honor a los mineros rescatados, subrayando su compromiso con el bienestar de los demás.

Créditos del video: Youtube | Canal 13