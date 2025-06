Hamburguesas de carne molida premium Meyer Natural Angus: Estas hamburguesas fueron consideradas las mejores del ranking por la practicidad e idoneidad que ofrecen durante la preparación. Su corteza es uniforme, por lo que no se desarma en absoluto, no se pegan y es posible cocinarlas mientras aún se encuentran congeladas. Cuentan con certificación de Manejo Humanitario y Bienestar Animal. La caracterización de “natural” en su nombre no es en vano: no contiene antibióticos ni hormonas añadidas. Su precio es de U$D 12. 99 y el paquete trae 8 hamburguesas de 113 gramos.