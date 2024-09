Donna Osborne, residente de Pensilvania, había completado su tratamiento contra el cáncer de mama cuando decidió viajar para visita a su familia en Florida, pero no imaginó que un retraso en su vuelo le daría U$D 5 millones tras jugar la lotería.

La bisabuela de 75 años dijo a los representante de la lotería de Pensilvania que estaba en un aeropuerto con su hija, cuando informaron que el vuelo a Florida se cancelaba unas horas por el clima. “Se retrasó tantas veces que decidí volver a casa”, declaró Osborne.

De regreso a su casa, la mujer decidió acercarse a una gasolinera Speedway y comprar un boleto del juego de lotería MONOPOLY Own It All. "Si no hubiera salido del aeropuerto, nunca habría comprado ese billete", contó la mujer con emoción.

La vida continúa

“Volví a la tienda y le pregunté: ‘¿Puedes comprobar esto? ¿Está bien o mal?’”, dijo Osborne. “Bueno, el empleado me dijo: ‘Está bien’”, narró la mujer, que no había jugado a la lotería durante mucho tiempo y que está alegre de que el premio llegara justo a tiempo para su cumpleaños.

La ganadora trabaja durante décadas en la industria del transporte en Estados Unidos, tras ganar la millonaria cifra no tiene planeado retirarse. “El premio es muy bueno, pero quiero seguir trabajando”, concluyó la mujer.

Créditos: YouTube | @SitiosyTips