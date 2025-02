1971 fue declarado por la ONU como el Año Internacional de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial. Para Estados Unidos, fue una época de cambios, marcada por los movimientos sociales que luchaban por frenar diversos conflictos, entre ellos la Guerra de Vietnam, que continuó hasta 1975.

A nivel numismático, aparecieron algunas monedas y billetes que con el tiempo se fueron revalidando. Una de ellas es una moneda de un dólar que se puede ubicar hasta en U$D 10 mil por algunos detalles.

Crédito del video: Youtube | @Lisa's Coin

Algunas razones para valer U$D 10 mil

Es conocida como el Dólar Eisenhower. Se diferencia porque no tuvo mucha relevancia en el mercado numismático y fue retirado en 1978.

Dentro de sus características tiene el retrato del presidente Dwight D. Eisenhower con las inscripciones 'LIBERTY', 'IN GOD WE TRUST' y '1971'. Y para el reverso tiene una versión adaptada del parche de la tripulación del Apolo 11, en donde sale a relucir un águila aterrizando en la luna y las inscripciones 'UNITED STATES OF AMERICA', 'E PLURIBUS UNUM' y 'ONE DOLLAR'.

Según indica el Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS, por sus siglas en inglés), esta moneda está valorizada en hasta en U$D 13 500. Para ellos tiene una calificación de MS-67, lo que significa su escasez, importancia histórica y estado de conservación.