Tres pescadores peruanos y 2 colombianos sobrevivieron luego de pasar 55 días navegando a la deriva, hasta que fueron rescatados por una embarcación ecuatoriana y llegaron a Galápagos. Los hombres de mar, asolados en aguas profundas desde mediados de marzo, son el segundo caso reportado en los últimos meses sobre pescadores perdidos en altamar. A inicios de ese mismo mes, se hizo conocido el caso de otro pescador peruano que pasó hasta 95 días navegando sin control desde su partida de Ica, ciudad costera al sur de Perú, en diciembre del año pasado. Dicho pescador, hombre mayor de 61 años, sobrevivió con una dieta basada en tortugas y cucarachas cuando se terminaron sus provisiones.

Tanto dicho pescador como los protagonistas de la actual historia, fueron hallados en aguas ecuatorianas. En el último caso, fueron rescatados por un bote denominado ‘Aldo’ el 7 de mayo, según informó la marina ecuatoriana.

Así sobrevivieron los pescadores peruanos y colombianos en altamar

De acuerdo a lo informado, los pescadores tuvieron que recurrir a medidas de emergencia para poder mantenerse con vida mientras estaban incomunicados en el mar. Ante la falta de provisiones, recurrieron al agua de lluvia y de mar para “hidratarse”. Asimismo, para alimentarse debieron capturar todo pez que pasara nadando cerca y hervirlo con agua oxidada del motor. Pese a tales pésimas condiciones, las autoridades ecuatorianas comunicaron que se encuentran estables de salud.

¿Por qué perdieron el control del bote los pescadores hallados por ecuatorianos?

Según lo reportado por Maria Fares, capitana de fragata de la Armada Ecuatoriana a The Associated Press, dos días después de que los pescadores partieron de la bahía de Pucusana, al sur de Lima su embarcación empezó a presentar fallas en el alternador, lo cual provocó que las herramientas de navegación, como el arrancador, se perjudiquen. Asimismo, las herramientas de comunicación también quedaron obsoletas. Los pescadores no contaban con energía ni linternas.

Hasta la fecha en que se reportó la nota por The Associated Press, la marina ecuatoriana se hallaba coordinando con autoridades locales y extranjeras para poder retornar a los pescadores a sus países de origen.