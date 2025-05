La propuesta del Partido Republicano para extender y profundizar los recortes fiscales de 2017 ha generado alarma entre los analistas. Aunque se presenta como una medida para poner más dinero en el bolsillo de los estadounidenses, diversos estudios revelan que sus beneficios se concentrarían en los más ricos, mientras que los sectores de menores ingresos podrían terminar con pérdidas netas.

Según el Center on Budget and Policy Priorities (CBPP), los hogares con ingresos superiores al millón de dólares recibirían un aumento del 4.3% en su ingreso neto. En contraste, el 20% más pobre apenas ganaría un 0.6%, es decir, unos U$D 90 al año.

Expertos alertan sobre consecuencias para hogares vulnerables

El Penn Wharton Budget Model advierte que, si se aprueban simultáneamente los recortes fiscales y las reducciones en programas sociales como Medicaid y SNAP, los hogares con ingresos de hasta U$D 17 000 anuales sufrirían una pérdida de aproximadamente U$D 1 035 en 2026.

El impacto negativo sería aún más pronunciado para quienes dependen de la asistencia pública. Esto contrasta fuertemente con el beneficio proyectado para el 0.1% más rico de la población, quienes ganan más de U$D 4.3 millones anuales y obtendrían un incremento neto promedio de U$D 389 000.

La reforma incluye exoneración de propinas y deducción ampliada

Entre los componentes del plan republicano se encuentra la eliminación de impuestos sobre propinas y horas extras, una deducción estándar ampliada y un aumento en el tope de Deducción de Impuestos Estatales y Locales (SALT, por sus siglas en inglés), que pasaría de U$D 10 000 a U$D 30 000.

Estas medidas favorecerían en particular a trabajadores que reciben propinas, como meseros, pero solo si ganan menos de U$D 160 000 al año. Según el Tax Policy Center, el beneficio promedio para este grupo sería de U$D 1 800 anuales. No obstante, más de un tercio de estos trabajadores no paga impuesto sobre la renta, por lo que no verían mejora alguna.

Aranceles trumpistas podrían anular los beneficios

El mismo CBPP señala que los aranceles impulsados por la administración Trump podrían contrarrestar cualquier ahorro fiscal. Los hogares de menores ingresos destinan una mayor proporción de su dinero a productos importados, por lo que podrían enfrentar un costo adicional de U$D 100 anuales debido al aumento de precios.

Mientras la Casa Blanca asegura que "MAGAnomics trasciende la sabiduría convencional", expertos económicos mantienen sus críticas. La propuesta todavía enfrenta resistencia: cinco republicanos la bloquearon en el comité por no reducir suficientemente el gasto público.

Aun así, se prevé que el proyecto llegue a una votación completa en la Cámara de Representantes, donde el expresidente Trump ha pedido apoyo total al plan. El desenlace podría definir el rumbo fiscal del país en los próximos años.