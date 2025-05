No es un error de impresión ni un detalle sin importancia. Si ves el código SSSS en tu tarjeta de embarque, es probable que vivas un proceso de control más riguroso de lo habitual. Este código, aparentemente inofensivo, puede convertirse en un dolor de cabeza al momento de abordar tu vuelo, ya que conlleva una serie de inspecciones que te retrasarán antes de llegar a la puerta de embarque.

SSSS es el acrónimo de Secondary Security Screening Selection, o "Selección de Control de Seguridad Secundario". Es una señal de que la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) te ha elegido para pasar por revisiones adicionales. Este procedimiento puede activarse tanto en vuelos domésticos como internacionales desde o hacia Estados Unidos, y responde a un sistema diseñado para garantizar la seguridad aérea.

Cómo y por qué se activa el código SSSS



Los criterios para que un pasajero reciba el código SSSS no son públicos. Según la TSA, su sistema Secure Flight compara la información del viajero con listas de vigilancia y de viajeros confiables. Sin embargo, el factor azar también juega un papel: el propio portavoz de la TSA, Michael McCarthy, confirmó que existen asignaciones aleatorias para mantener los controles impredecibles. Esto significa que, aunque tengas membresía en programas como TSA PreCheck o Global Entry, podrías ser seleccionado de forma fortuita.

Ser marcado con SSSS significa que deberás someterte a medidas adicionales de seguridad: escáneres, revisiones físicas, inspección minuciosa del equipaje de mano e incluso pruebas para detectar residuos de explosivos. Los agentes pueden examinar bolsillos, cremalleras y objetos personales más de una vez. Este proceso se realiza antes del ingreso a la sala de embarque y, aunque es más exhaustivo, no puede evitarse ni eludirse una vez impreso el código.

Recomendaciones si te toca este control



Si bien no puedes prever con certeza si recibirás la designación SSSS, lo más aconsejable es llegar con más antelación de lo habitual si vuelas a o desde EE. UU. No hay forma de eliminar el código una vez aparece: cambiar el asiento, reimprimir la tarjeta o reclamar en el mostrador no servirá. El proceso solo se resuelve colaborando con las autoridades y cumpliendo con las inspecciones establecidas.

Qué dicen los reportes del Senado de EE.UU.



Un informe del Senado estadounidense en 2023 señala que la mayoría de las asignaciones SSSS provienen de selecciones aleatorias. Aun así, hay casos en que la marca responde a alertas legítimas o información obtenida durante la preselección del pasajero. Ni el viajero ni los agentes en el aeropuerto tienen acceso a las razones específicas por las cuales alguien ha sido seleccionado. La opacidad del sistema es parte de su estrategia para dificultar que posibles amenazas eludan la seguridad.

El código SSSS es una de las múltiples herramientas que la TSA emplea para reforzar la seguridad aérea. Aunque puede representar una molestia para el pasajero común, es una medida que, según las autoridades, fortalece los controles sin hacerlos predecibles. En este sentido, el objetivo no es incomodar, sino evitar patrones que puedan ser aprovechados por personas con intenciones maliciosas.