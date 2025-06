Summerfest USA 2025: Todo sobre el festival de Milwaukee que mezcla rock, inclusión y entradas accesibles

Milwaukee se prepara para vivir una temporada de música sin precedentes con Summerfest, un festival que reunirá a cientos de artistas durante tres fines de semana consecutivos. Del 19 de junio al 5 de julio, la ciudad de Wisconsin se convertirá en el epicentro de la música en Estados Unidos, con una propuesta que combina íconos del rock, voces emergentes y un enfoque integrador con precios accesibles.

El evento se llevará a cabo en el Henry Maier Festival Park y ofrecerá espectáculos del 19 al 21 de junio, del 26 al 28 de junio y del 3 al 5 de julio. Serán cerca de 600 presentaciones distribuidas en distintos escenarios, con actividades programadas desde el mediodía hasta la medianoche. Los estacionamientos estarán disponibles desde las 9:00 a. m., facilitando el acceso para los asistentes.

Leyendas del rock y artistas en ascenso se unen en la cartelera



El primer fin de semana tendrá como protagonistas a artistas de renombre como Def Leppard, banda emblemática del hard rock británico; Hozier, autor de himnos como Take Me to Church; y James Taylor, ícono del folk-rock con cinco premios Grammy. A ellos se suman artistas contemporáneos como Benson Boone, cuyo tema Beautiful Things llegó al puesto número dos del Billboard Hot 100.

Una jornada para la comunidad latina en el corazón del festival



El sábado 28 de junio se celebrará el Día de Música Latina en el Summerfest, una fecha pensada para integrar a la comunidad hispana en esta experiencia cultural. Desde las 3:15 p.m., el escenario Aurora Pavilion recibirá a la Orquesta Salsoul, Junior Rivera y su Orquesta, J Torres, Grupo Mina y Mi Gente Latina Summerset, en una jornada de ritmos tropicales y fusión latina.

Este enfoque de diversidad e inclusión responde a la visión de Milwaukee World Festival, Inc., la organización sin fines de lucro que impulsa el evento. Su misión es fortalecer la comunidad mediante propuestas culturales abiertas y accesibles. De hecho, en la página oficial del festival se detallan varias opciones para conseguir entradas gratuitas o con descuentos.

Con un costo mínimo de U$D 30, el acceso general a Summerfest representa una alternativa económica frente a festivales similares como Coachella o Lollapalooza. La cartelera también incluye a The Killers, The Lumineers, Chicago y Lainey Wilson, ofreciendo una experiencia musical para todos los gustos.

Summerfest no solo busca posicionarse como una propuesta de entretenimiento masivo, sino como un puente cultural entre distintas generaciones, géneros y comunidades. Su combinación de leyendas musicales, artistas en auge y espacios de representación multicultural promete redefinir la forma en que se viven los festivales en Estados Unidos.