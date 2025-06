Diferentes instituciones en el estado de Texas persiguen un objetivo solidario. Por ello, el Banco de Alimentos del Norte de Texas (NTFB, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos en conjunto con su socio de alimentación Caridades Católicas Dallas han dispuesto que haya más entregas de alimento saludable hasta el 21 de junio.

Es importante señalar que no se necesita ningún requisito para acceder al alimento, tan solo hay que presentar una identificación que indique la residencia en Texas. Se recomienda llegar temprano, ya que en algunos casos las despensas se podrían agotar.

Lunes 16 de junio

9:30 AM - Our Lady of San Juan de los Lagos - Santa Teresita Dallas, 75212

Martes 17 de junio

9:30 AM - Our Lady of the Lake Rockwall, 75087

9:30 AM - Our Lady of Perpetual Help Dallas, 75235

Miércoles 18 de junio

Jueves 19 de junio

9:30 AM - Cypress Creek at River Oaks, Waxahachie, 75165

9:30 AM - Our Lady of San Juan de los Lagos - Santa Teresita Dallas, 75212

9:30 AM - My New House/ New Hope Baptist Church Ennis, 75119

9:30 AM - Santa Fe Trails Apartments Dallas, 75231

9:30 AM - Our Lady of Perpetual Help Dallas, 75235

1:00 PM - Arrington Angels Rosemont Mission Trails Dallas, 75241

1:00 PM - St. Cecilia Dallas, 75208

1:00 PM - Immaculate Conception Corsicana, 75110

1:00 PM - Oasis on the MT CHC Garland, 75040