Disney World siempre busca innovar en sus atracciones, y el Tron Lightcycle es una muestra clara de ello. Ubicada en el parque Magic Kingdom, esta montaña rusa es una de las más rápidas del resort y está inspirada en la famosa película de ciencia ficción Tron: Legacy.

Sin embargo, lo que la hace aún más especial es que no cuenta con una fila de espera convencional; para poder disfrutar de esta emocionante experiencia, los visitantes deben unirse a una cola virtual a través de la aplicación My Disney Experience. Esta es la única forma gratuita de acceder a la atracción, ya que no existe una fila de espera física y la compra de un acceso rápido, conocido como Individual Lightning Lane, es la única alternativa para quienes no logran un lugar en la cola virtual.





Tres momentos clave para unirse a la cola virtual

La cola virtual para el Tron Lightcycle se abre en tres momentos distintos del día: a las 7:00 a.m., 1:00 p.m. y 6:00 p.m. Para la primera oportunidad, los visitantes pueden registrarse desde cualquier lugar, incluso antes de llegar al parque, siempre y cuando tengan una entrada válida y una reserva para Magic Kingdom. En la segunda y tercera oportunidad, es necesario estar dentro del parque para unirse a la cola. Es importante destacar que la opción de las 6:00 p.m. solo está disponible para quienes se alojen en ciertos hoteles Disney y durante eventos especiales como Mickey’s Not So Scary Halloween Party​.

Si bien la tecnología facilita la experiencia, también requiere cierta estrategia, ya que las plazas en la cola virtual suelen agotarse en segundos, especialmente a las 7:00 a.m. Para aquellos que no logran entrar en la primera ronda, es recomendable intentarlo nuevamente a la 1:00 p.m., momento en que la demanda suele ser un poco menor. Además, Disney permite unirse a la cola virtual dos veces al día en ciertas circunstancias, como durante las Extended Evening Hours, ofreciendo a los huéspedes de hoteles selectos una segunda oportunidad para vivir esta aventura futurista

Créditos: Paulisney | @paulisney