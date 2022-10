Abuela arranca piercing a su nieta y recibe todo tipo de comentarios

La popular plataforma TikTok no para de sorprender a más de con sus ocurrencias y esta vez no fue la excepción. En esta ocasión, una joven reveló que su abuela no estuvo de acuerdo con el piercing que se había puesto y decidió tomar una radical decisión.

En el clip compartido por @sara08mac se puede observar cómo terminó la muchacha luego de que la madre de su progenitora le arrancara a la fuerza el piercing que se hizo con tanto entusiasmo.

Según las imágenes, la mujer habría tomado acciones en el asunto luego de que su nieta no le hiciera caso. Asimismo, se puede ver cómo quedó la oreja de la joven e incluso se animó a mostrar los hisopos que utilizó para limpiarse la sangre.

Usuarios se mostraron sorprendidos con lo sucedido

El material audiovisual que viene generando todo tipo de reacciones se hizo viral en cuestión de minutos y ya cuenta con aproximadamente 900 mil visualizaciones, más de 50 mil likes y casi 900 comentarios. Los usuarios de la popular red social no dudaron en opinar al respecto.

“Mi mamá hace años me hizo lo mismo, pero del ombligo. Según ella, no era de señoritas jajajaja”, “Yo a mis hijos si les doy permiso, eso no me daña a mí. Son cosas de jóvenes y yo los apoyo mucho”, “No tiene por qué hacer eso, es tu abuela y todo pero no tiene el derecho de hacer algo así”, “Si alguien le hiciera eso a mis hijas, aunque sea la abuela, no la ven más en su vida”, “Por eso me saco todos los piercings cuando estoy en la casa de mi abuela”, “Yo me voy de la casa si se les ocurre tocar una de mis perforaciones”, son algunos de los comentarios que acompañan al video.