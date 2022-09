Abuelita gasta su jubilación en figuritas para llenar álbum del Mundial Qatar 2022

El Mundial Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina y los amantes del fútbol han aprovechado el tiempo para comprar y completar el álbum del Mundial. En esta ocasión la historia de una abuelita argentina de 75 años se hizo viral en redes tras revelar que gastó parte de su jubilación en comprar todas figuritas.

La protagonista de esta historia es Ana del Rosario Mulet, una mujer originaria de Mendoza quien, en lugar de gastar su dinero en cosas totalmente diferentes, decidió hacerlo en figuritas del Mundial para sus nietos.

Sus nietos son lo más importante

Tras darse a conocer su historia, un reconocido medio decidió entrevistar a la abuelita y preguntarle el motivo por el que decidió gastar tanto dinero en figuritas y esto fue lo que dijo:

“Muchos me critican. Me dicen ‘¿cómo vas a gastar tanto en figuritas?’. Yo respondo siempre lo mismo: vivo un momento único con mis nietos y prefiero gastar la jubilación en paquetes, nada me llena más. Si usted viera las caritas de mis nietos cuando pegan las figuritas”, señaló Ana del Rosario.

Cabe resaltar que el objetivo de Ana no era llenar el álbum, sino poder hacerlo con seis y poder pegar las figuritas junto a sus nietos, quienes son su más grande motor. Asimismo, confesó que tiene amigos con los que puede intercambiar las repetidas y así poder llenarlo mucho más rápido.

Quien se rifa a negociar con

“ El Negociador “ ? pic.twitter.com/IHR2zJqvjr — Arturo Elias Ayub (@arturoelias) September 13, 2022

“Voy siempre. Llevo las que tengo repetidas y las cambio con los padres de los chicos. Muchos llevan anotados los números de las que les faltan, y otros directamente van con el álbum”.

No obstante, reveló que muchas personas le han dicho que no debería gastar su dinero en eso. Sin embargo, la mujer sabe por qué lo hace y aseguró que el único motivo por el que desea completarlos es únicamente por la felicidad de sus nietos.