Abuelita le canta a su esposo internado en un hospital y escena conmueve las redes sociales

En la actualidad, muchas parejas sueñan con llegar a pasar juntos su vejez, pero unos pocos apenas lo logran. Una mujer de la tercera edad decidió demostrarle amor a su esposoa durante una de sus visitas al hospital cantándole una canción para que él se pueda tranquilizar.

El tierno momento quedo registrado en un video, que más tarde sería subido a las redes sociales como Instagram y Facebook. Cuando las personas pudieron verlo, muchos internautas quedaron muy conmovidos con el amor de la pareja de ancianos, haciéndolo viral.

Un canto conmovedor

La pareja de adultos mayores no pasaba uno de los mejores momentos, pues uno de ellos se había enfermado y tenía que ser llevado al hospital. La señora acudía todos los días al centro de salud para ver como se encontraba su esposo, pues ella no podía vivir sabiendo que estaba lejos. Pasaban los semanas, pero no había muchas noticias respecto a la salud de su marido.

Pero luego de 70 días de larga espera, finalmente su esposo podría regresar a su hogar. La señora fue al centro de salud para poder verlo como se encontraba su amado y fue cuando ella le cantó una canción. En el clip se puede escuchar que se trata del tema "Como es grande mi amor por ti" del cantante brasileño Roberto Carlos; mientras la mujer de avanzada edad cantaba, ambos se tomaron de la mano y se miraron fijamente. Más tarde, el paciente logra extender su brazo para así poder acariciar su mejilla.

El responsable de compartir el hermoso momento fue una cuenta llamada "Good News Movement", quienes decidieron publicar el clip viral en sus plataformas de Instagram, Facebook y Twitter. La publicación no solo logró miles de reproducciones, sino que hizo que varios usuarios dejaran emotivos mensajes.